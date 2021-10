76540. Municipales 2014 : Tendance Ouest crée le débat à Rouen

Depuis un mois, Tendance Ouest organise, dans les grandes villes de la région normande, des soirées politiques dans le cadre de la campagne des municipales 2014. Rouen est à l’honneur ce mercredi 12 mars.



Diffusion en direct sur Tendanceouest.com

Ouvert gratuitement au public, le débat se déroulera à partir de 18 heures à “Vue sur Seine”, espace de conférence et réception situé au deuxième étage du Hangar 10 à Rouen. Les huit candidats rouennais seront présents : Yvon Robert, Jean-François Bures, Patrick Chabert, Jean-Michel Bérégovoy, Guillaume Pennelle, Clément Lefèvre, Raphaëlle Brangier et Frédéric Podguszer. Ce débat d’une durée de 1h30 sera filmé et diffusé en direct sur tendanceouest.com, en streaming.

L’occasion pour les candidats de présenter les grands axes de leur campagne et les priorités qu’ils donneront à leur politique, s’ils sont élus. Aux côtés de deux journalistes, le politologue Michel Boivin apportera son analyse dans ce débat qui s’annonce passionnant pour l’avenir de la capitale haut-normande.

Pratique. Débat ouvert au public. Entrée libre. Mercredi 12 mars à 18h, à Vue sur Seine, Hangar 10, quai Ferdinand de Lesseps, à Rouen. A suivre également en direct et en intégralité sur notre site.