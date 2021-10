Des travaux ce matin sur l'autoroute A13 : ils entraînent des modifications de circulation entre les communes de Saint-Hymer et Beaumont-en-Auge. Dans le sens Rouen-Caen, les véhicules sont limités à 110 km/h et les poids lourds ont interdiction de doubler. Dans l'autre sens, en direction de Caen, seule la voie de droite est empruntée et la vitesse est limitée à 90 km/h.