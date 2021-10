Dans le département, on dénombre 199 listes et 4186 candidats dans les communes de plus de 1000 habitants. Ils sont 7362 dans les communes de moins de 1000 habitants. Seule la municipalité de Beuzeville-au-Plain, administrée par Lucien Briard depuis 1992, ne compte pas de candidat pour le premier tour.

Un candidat aura toutefois la possibilité de se faire connaître au lendemain du premier tour.