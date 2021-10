Saint-Etienne-du-Rouvray : un toxicomane arrêté pour vols

Le 1er février, un homme s'introduit chez une femme née en 1927 à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il lui dérobe son sac à main, mais est pris la main dans le sac par... la caméra de surveillance de la vieille femme.

Quelques semaines plus tard, un homme né en 1984 s'arrête pour acheter du pain, et oublie de fermer son véhicule. L'homme en profite pour voler une pochette à la victime. Cette fois, c'est par la caméra de surveillance de la ville que le coupable est repéré.

L'homme, né en 1971 et toxicomane, a été convoqué le 4 mars et passera en comparution immédiate demain, vendredi 7 mars. Plusieurs autres faits (tels que des tentatives de vol et des vols à roulette) lui sont reprochés.