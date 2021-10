Peut-on vivre du 100% Made in France ?

A 25 ans il a une réflexion intéressante sur sa manière de consommer, il s'est dit que finalement la majorité des produits dont nous avons besoin peut être acheté en France en ayant été produit au sein du pays.

Voilà entre autres l'une des ses réponses à la question posée par un journalise de la chaîne cryptée :

Journaliste : "Sur le principe, ça peut paraître débile : pourquoi essayer de vivre en ne consommant que des produits, des biens, élevés, fabriqués, construits en France ?"

Benjamin : "Après tout, j’ai 25 ans, et, même si je vis longtemps, il me sera difficile de faire le tour des pays dont j’ai déjà consommé un produit. Comme vous qui me lisez, j’utilise un ordinateur et un téléphone faits en Chine. Je pourrais créer de l’excitation chez un touriste sexuel en lui donnant l’origine de mes fringues. Je suis comme vous : si j’ai besoin d’un meuble pour mettre dans l’entrée, je vais plutôt chercher chez Ikéa."

Son but est clair : réussir à mener une vie normale en ciblant ses choix sur du 100% Made in France. Son épopée sera diffusée sur Canal + de 19 mars.