Un SDF s'emporte à la gare de Caen

Alors que l'un d'entre eux commençait à importuner les voyageurs, il a été sommé de quitter les lieux. Fabrice Rabel, complètement ivre, s'est alors insurgé contre cette requête. Il a invectivé une heure durant le vigile, l'insultant copieusement, et a même entrepris de démuseler le chien de garde. ' Je t'aurais buté si ton chien n'avait pas été là ”. Durant l'accrochage, les usagers faisaient systématiquement un détour afin d'éviter la scène

Interpellé par la police, et à l'audience du lundi 19 juillet, le prévenu ne se rappelait de rien. “ J'avais mélangé des médicaments et de l'alcool, quand je bois, je suis comme ça ”, expliquait-il. Considéré comme “ un malade alcoolique ”, il comptait alors 23 mentions à son casier judiciaire, dont beaucoup pour outrage et rébellion. Il avait déjà passé plus de sept ans derrière les barreaux. Le procureur considère qu'en détention, au moins, il reprendra un peu de dignité puisqu'il ne pourra pas boire. Il est parti directement pour trois mois derrière les barreaux.



