3 ans de prison pour les agresseurs de l'étudiant alençonnais

Le tribunal correctionnel d'Alençon a condamné ce mercredi soir 5 mars 2 jeunes Alençonnais à 3 ans de prison chacun, pour l'agression d'un étudiant. Le premier bénéficie toutefois de 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve de 36 mois. Le second, 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve de 5 ans. Les 2 ont obligation de soins (alcool), obligation de travail, et d'indemniser leur victime.

Ils doivent solidairement verser 3000 euros de provision. 1700 euros de dommages et intérêts sont accordés à la victime et aux gendarmes. Une expertise médicale de l'étudiant a également été ordonnée.