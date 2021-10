Sortir dans l'Orne: jeudi 6 mars

Cette semaine, le science tour est de passage dans le pays d'Alençon. Jusqu'à vendredi, il s'arrête dans les centres de loisirs et samedi, le grand public est convié à venir en famille de 10h à 17h au parc des promenades à Alençon.

Stage de danse samedi à Bagnoles de l'Orne. Danses symboliques du monde, danses en cercle proposées par Cathy Lecellier de l’association Éveil et Mouvement. Créer ensemble un espace chaleureux et convivial. Entrez en confiance dans des gestes et des pas simples, porteurs de sens. Avec authenticité, venez découvrir que la danse est un moment de ressourcement et de partage. Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience préalable - tenue ample conseillée et chaussettes. De 15h à 18h au centre d'animation et de congrès sur Inscription : 14 €. Rens. : 06.08.47.29.67.

Tout le monde pourra profiter de cette installation et s’essayer aux patins à glace afin de passer des moments de franche rigolade avec les amis ou la famille. Vos entrées pour vous et la personne de votre choix à remporter en appelant le 02 33 05 32 30 jeudi à 9h30 et 14h30.