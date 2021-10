Euro -19 : Gaël Kakuta, la pépite

A Chelsea, le club où il évolue depuis trois ans, son coéquipier John Obi Mikel le considère 'le meilleur de l'équipe techniquement� et son entraîneur, Carlo Ancelotti, affirme ne jamais avoir vu un joueur aussi talentueux à son âge. A n'en pas douter, Gaël Kakuta fait partie des meilleurs joueurs de l'Euro des moins de 19 ans auquel il participe actuellement avec la France.

Du haut de son mètre 73, ce milieu offensif est un joyau déjà bien connu du monde du football. Pas seulement pour son talent, d'ailleurs. Son départ houleux de Lens en 2007 vers le richissime club londonien avait suscité une longue polémique qui faillit coûter à Chelsea une interdiction temporaire de recrutement. Cet épisode passé, ce sont bien ses qualités footballistiques qui ont ramené ce Nordiste d'origine congolaise sous les feux des projecteurs. Plus jeune joueur de Chelsea à avoir été titularisé en Ligue des Champions, il a de nouveau ébloui les observateurs avec l'équipe de France des moins de 19 ans contre les Pays-Bas. Aligné à un poste de milieu offensif axial, il a multiplié les prouesses techniques à l'image de son but où il enchaîna petit pont, accélération et frappe croisée. Ce surdoué n'a pas fini de faire parler de lui.



