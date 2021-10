Après "The Other Side" et "Talk Dirty" feat. 2 Chainz, le chanteur de 24 ans dévoile un extrait inédit "Marry Me". Jason Derulo a choisi de jouer la carte du charme et du romantisme avec cette chanson ou l'on retrouve naturellement sa petite amie Jordin Sparks. Découvrez ce soir le nouvel extrait de Jason Derulo dans 100% Ouest. Rendez-vous à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.