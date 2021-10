La Hague : quasi nus, ils tentent d'entrer par effraction dans des commerces

C'est une soirée potache qui a mal tourné, dans la nuit du 28 au 29 avril dernier... Une jeune femme de 22 ans et deux hommes de 26 et 27 ans se lancent un défi : se promener au Nez de Jobourg en pleine nuit, en sous-vêtement.

Rapidement, ils tentent d'entrer par effraction dans le restaurant La Gravelette, à Jobourg, et emportent deux caisses de bouteilles de cidre, dont la valeur est estimée à une cinquantaine d'euros, et qu'ils n'ont pas consommé ! Par la suite, ils "s'attaquent" à la buvette des Falaises, mais après avoir brisé un volet et une vitre ils se retrouvent face à un rideau de fer...

Des salariés de restaurants

L'ADN relevé dans le sang resté sur la vitre brisée permet aux enquêteurs d'identifier un Valognais de 27 ans, qui a déjà 7 mentions à son casier judiciaire. Avec son ami, le Cherbourgeois de 26 ans, ils avaient déjà tenté de dérober des denrées alimentaires à l'auberge de Goury, à Auderville, sans réussite.

Le Valognais est condamné à 4 mois de prison avec sursis et 160 heures de travail d'intérêt général. Son camarade de 26 ans, une mention, écope de trois mois de prison avec sursis. La jeune femme, inconnue de la justice, est condamnée à 2 mois de prison avec sursis. Tous les trois devront rembourser les dégâts commis dans ces établissements de restauration... qu'ils connaissent bien puisqu'ils ont tous les trois travaillé pour des restaurants de la Hague !