Près de 2 000 participants au Beach Soccer à Ouistreham

Alors que le titre est revenu, dans des circonstances mouvementées, à l'équipe de Mondeville pour le tournoi juniors, ce sont les joueurs de Courseulles-sur-Mer, parmi lesquels figurait l'ancien malherbiste Sébastien Mazure, qui se sont imposés chez les plus grands.



Une compétition sur deux semaines

Ces finales réunissaient les vainqueurs de chacune des neuf étapes ayant composé la tournée, plus des clubs invités par les organisateurs, à l'instar de Courseulles-sur-Mer. En tout, ce sont pas loin de 2 000 joueurs, regroupés dans plus de 230 équipes, qui se sont succédés pendant deux semaines sur neuf plages bas-normandes, principalement situées dans le Calvados. “Pour une deuxième édition, nous sommes très heureux”, souligne Vincent Eudier, responsable de cette tournée organisée par Exaequo et préparée pendant plus de six mois. “Il y a eu une très bonne ambiance et beaucoup de convivialité. C'est ce qui importait. Les participants étaient là pour se faire plaisir. Nous avons en plus été gâtés par le temps”.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire