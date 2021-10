Elbeuf : Marine Le Pen accueillie par de nombreux manifestants

"Le moins qu'on puisse dire est que le socialisme municipal est au moins aussi incapable et incompétent que le socialisme national", a-t-elle lancé au cours d'une conférence de presse, relate l'Agence France Presse. Selon elle, les municipalités socialistes ne tiennent pas compte de la crise dans leur gestion et ne peuvent faire des économies. "S'ils faisaient des économies ce serait contre leur clientèle. Or ils assurent leur réélection grâce à l'argent des contribuables", a-t-elle soutenu, dénonçant le niveau de subventionnement des associations dans les villes tenues par le PS.

"A Elbeuf, c'est cinq fois plus que la moyenne nationale", a-t-elle affirmé. Marine Le Pen a indiqué que dans les villes que pourrait remporter le FN, un certain nombre d'associations seraient privées de subventions. A Elbeuf, fief du Parti Socialiste, la présidente du Front National avait été accueillie par quelque 200 manifestants.