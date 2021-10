L'R de rien, ce restaurant assure

En témoigne la belle affluence régulière à l'heure du déjeuner, surtout l'été lorsque l'agréable terrasse se remplit à la faveur de la rue semi-piétonne dans laquelle elle est installée. Pour 13,50 € la formule deux plats, ceux-ci, présentés avec minutie, ne sont pas toujours des plus copieux, mais la qualité est au rendez-vous.



Délicieuses pâtisseries

Le chef prend toujours le soin de relever des produits courants avec une sauce ou une épice délicatement choisie. Exemple avec le beurre trois moutardes accompagnant le tendre faux filet proposé comme plat du jour lors de notre passage. Figurait également de l'espadon marié à une excellente purée de patates douces. De quoi se méprendre et penser qu'il s'agit d'un mélange de pommes et de carottes ! Succulent.

L'R de rien se distingue encore avec ses nombreuses pâtisseries qui font le succès de son salon de thé hors des heures de repas. Comment ne pas se délecter devant l'excellent tiramisu à la banane et au Nutella ?A souligner également l'accueil chaleureux et l'excellente ambiance d'ensemble. La salle est dirigée par Chantal, Gilles et Aurélie, tous membres de la même famille.

Pratique : 6, rue Pierre-Aimé Lair, tél. 02 31 50 23 40. Fermé les dimanche et lundi.



