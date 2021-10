French Girl Rendez-vous : le premier roman en anglais de la normande Laure Danglade

Laure Danglade est née au Havre mais a toujours vécu à Rouen. A la suite d’une licence de chimie à l'Université Rouen, la jeune femme décide de poursuivre des études de journalisme à Paris. Elle intègre l'Institut Européen de Journalisme en 2003. Quelques années plus tard, elle devient journaliste dans l’actualité chimique, un métier “assez rare” et qui lui permet surtout d'avoir l'opportunité de s’expatrier aux Etats-Unis pour travailler.



La découverte d’un pays

“J’ai découvert la chicken literature (comprennez littérature pour poulettes, donc pour filles) à Philadelphie. A mon retour en France, j’ai eu envie de publier un roman, en prenant appui sur ce que j'avais vécu là-bas”, explique-t-elle. "Publier un livre a toujours été un rêve d'enfant pour moi et c'est le fait d'avoir un enfant qui m'a permis de réaliser ce rêve", se réjouit la jeune femme, désormais domiciliée en région parisienne. Car Laure Danglade a quitté son travail alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. "Je suis une romancière et une maman à 100%", s'amuse à dire la talentueuse Laure.

Petits rendez-vous américains est sorti en décembre 2012. L’histoire relate celle d’Aurélie, une jeune journaliste française qui décide de partir à Philadelphie dans le but de perfectionner son anglais et surtout, trouver l’amour. Un livre de filles plein d’humour et de personnages attachants, que l’on termine avec regret.

“Mon premier livre était très personnel. J’ai eu envie de partager mon expérience, de raconter ce que j'avais vécu”.

Traduction 100% made in France

Quelques mois plus tard, la pétillante jeune femme décide de traduire son roman en version anglaise. Une prouesse rare pour un auteur et très longue puisque plusieurs mois ont été nécessaires à Laure pour parfaire sa traduction “Mes amies américaines l’ont relues. Je voulais être certaine d'avoir la touche américaine. Je suis vraiment heureuse que ma maison d'édition, PG Com, m'ait fait confiance sur ce projet car c'était un coup de poker et ils ont vraiment joué le jeu". French Girl Rendez-vous est sorti en octobre dernier.

Pari réussi pour l’auteur qui a déjà prévu un petit deuxième qu'elle aimerait faire paraître dès 2015, où l’héroïne serait enceinte. Un état qu’elle connait bien pour avoir donné naissances à trois petites filles, dont deux jumelles il y a quelques mois.

Pratique. www.chicklitrendezvous.fr