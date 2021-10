Le Béaba’R mise sur le croque-monsieur, rue du Gaillon à Caen

C’est en bas du virage du Gaillon que je redécouvre le Béaba’R, adresse festive et chaleureuse bien connue des étudiants. A midi, elle se transforme en brasserie sans prétention et à la carte lapidaire. Tout à fait ce qu’il me faut.



Du croque-monsieur en pagaille

Ici, pas besoin de réfléchir de midi à quatorze heures (d’autant que c’est précisément l’heure à laquelle le déjeuner est servi) ni d’hésiter sur votre plat : ce sera un croque-monsieur, seul à la carte. Mais lequel ? Il faudra choisir entre le Brésilien (viande hachée, mozzarella et crème fraîche), le Nordique (saumon, concombre, oignons), l’Irlandais (poulet à la bière Guiness, mozzarella, oignons), le Normand (pommes, lardons, camembert), l’Indien (poulet au curry, tomates, poivrons)... pour la modique somme de 6,80€, salade et/ou frites compris. Les gros mangeurs peuvent même s’en permettre un deuxième ! Et poursuivre avec un brownie à la crème anglaise, seul dessert à la carte. C’est simple, rapide, abordable, l’accueil est détendu et sympathique... et il fait si beau en terrasse ! Pas étonnant que l’adresse affiche complet la plupart du temps à midi durant la semaine.

