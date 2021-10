Au Mémorial de Caen, une journée d'étude historique sur la Libération

À l'occasion du 70e anniversaire du Débarquement et de la Libération, le Mémorial de Caen, le Café des Images et le Cinéma Lux organisent une journée d'étude historique ce vendredi 28 février, permettant de comprendre comment le cinéma a filmé la Libération et l'immédiat après-guerre. Elle s'intitule "La Libération dans l'œil de la caméra : 1944 – 2014".