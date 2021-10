L'intersyndicale du conseil général de la Manche avait programmé une journée d'actions et de manifestation ce jeudi 27 février. Une centaine de personnes, sur plus de 2000 agents employés par le conseil général de la Manche, est réunie devant la maison du département et en interdit les accès.

Les élus, comme les agents non grévistes ne peuvent pénétrer dans l'enceinte du conseil général. Peu avant 14h00, un huissier de justice est venu constater le blocage.

La session importante prévue ce jeudi 24 février à 14h00 a été reportée.

La session est reportée ce jeudi à 22h00. Le nouvelle organisation du travail des employés de la collectivité figure à l'ordre du jour.

Nous avons rencontré Serge, représentant CGT. Il expose les revendications des manifestants.

Des agents bloquent l'accès au Conseil général de la Manche Impossible de lire le son.

Entre autres, les manifestants veulent conserver le protocole en vigueur depuis 2001, soit 55 jours de congés annuels (congés payés et RTT réunis) et ne pas voir appliquer l'Organisation et l'Aménagement pour la Réduction du Temps de Travail (ORTT). Pour les élus, l'objectif est de réduire de cinq jours le nombre de RTT des agents afin que leur temps de travail passe de 34 heures à 35 heures par semaine (temps moyen annualisé).