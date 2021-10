76497. Tribunal de Rouen : Exhibition ou psoriasis ?

Au moment où il repart, il est interpellé par un jeune homme. Ce dernier le complimente sur la taille de son organe tout en se masturbant devant lui et en l’invitant à le rejoindre. La victime s’en retourne.

Troublantes coïncidences

Si elle ne porte pas plainte, elle fait un signalement auprès de la municipalité. En effet, elle a reconnu l’un des employés communaux. Le 16 avril, ledit employétravaille à l’atelier, au centre technique municipal. L’un de ses collègues, en charge d’une étude sur les conditions de travail des agents municipaux, passe le voir. Le menuisier est à l’étage en train de se changer. “Je veux vous parler. Est-ce que je peux monter ?” “Montez, il n’y a pas de souci”, lui aurait répété le menuisier. En fait, celui-ci est nu, le sexe en érection. “On est entre mecs, on sait ce que c’est”, lui aurait-il lancé. L’agent en informe tout de suite sa direction. Le menuisier, suspendu de ses fonctions, clame son innocence. Il est réintégré au mois de septembre suivant.

Le 18 février, le jeune homme a nié les faits. “J’ai des problèmes de psoriasis, notamment au niveau du sexe”, indique-t-il, preuves à l’appui, aux juges. “Je sue énormément. Et, ce jour-là, avec le ponçage que j’ai fait, j’ai éprouvé le besoin de me mettre de la crème. Mais, avant, je devais faire une toilette intime”, ajoute-il. “Je ne lui ai pas demandé de monter. J’étais en train de me sécher. Il s’est excusé. Je lui ai dit que ce n’était pas grave, qu’on était entre mecs”.

Cette exhibition sexuelle était-elle volontaire ? A-t-il vraiment eu l’intention de porter atteinte ? Qui dit vrai ? L’épouse de l’inculpé confirme que son compagnon s’est déjà, par le passé, changé de sous-vêtement au travail. Le prévenu a été reconnu coupable d’exhibition sexuelle. Il a écopé de deux mois avec sursis.