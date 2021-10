Le 2e tour se poursuit au Challenger de Cherbourg

Ci-dessous, le programme du jeudi 27 février au Challenger, sur le court salle Chantereyne. A retenir notamment le match entre le deux espoirs du tennis français, tous les deux Alsaciens, Pierre-Hugues Herbert et Albano Olivetti.

- A partir de 11h00

F Cipolla (ITA) vs D Brown (GER)

F Dustov (UZB) vs M Cecchinato (ITA)



- Pas avant 14h

H Kontinen (FIN) / K Kravchuk (RUS) vs D Brown (GER) / A Krajicek (USA)

M Gicquel (FRA) / D Meffert (GER) vs K De Schepper (FRA) / A Siljestrom (SWE)

A Olivetti (FRA) vs P Herbert (FRA)



- Pas avant 18h30

V Millot (FRA) vs N Gombos (SVK)

G Muller (LUX) vs J Pospisil (CZE)