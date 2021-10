C'est en fait le Crédit municipal de Rouen qui ouvre une antenne à Caen, sept ans après la fermeture d'une telle structure dans la capitale régionale. Il s'agit d'un service public bancaire social... Les explications de Emmanuèle Jeandet-Mengual.

Le crédit municipal de Rouen a ouvert ses portes à Caen Impossible de lire le son.

Le crédit municipal de Caen se situe rue Fred Scamaroni. Il est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 15h45.