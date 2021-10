Maires de France : Yvon Robert mal classé par L'Express

Réalisé via "un jury de 18 grands connaisseurs des collectivités locales", le palmarès du magazine L'Express a consacré Alain Juppé (UMP), maire de Bordeaux. Yvon Robert (PS), maire de Rouen, n'est quant à lui que 33e... sur 34. Et l'hebdomadaire, à l'instar du maire de Perpignan, 34e, analyse ce mauvais classement par "l'absence de notoriété" d'Yvon Robert, pas élu au suffrage universel en 2008.

Sauf qu'il oublie complètement de mentionner qu'Yvon Robert est loin d'être inconnu à Rouen puisqu'il a été élu au suffrage universel en 1995. "Il ne (lui) reste plus qu'à se faire élire pour mieux se faire connaître", conclut L'Express, un peu à côté de la plaque pour le coup. Dans le détail, Yvon Robert est 13e (sa meilleure place) en culture, 24e en solidarité et dernier ex-aequo en développement durable, développement économique, fiscalité, rayonnement et fiscalité.

