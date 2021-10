Au programme ce mercredi au Challenger de Cherbourg

Le premier tour du Challenger de Cherbourg se poursuit mercredi 25 février, avant le début des matches du second tour.

- A partir de 10h

Austin Krajicek (USA) vs Farrukh Dustov (UZB)

Jules Marie (FRA) vs Dustin Brown (GER)



- Pas avant 14h

Lucas Pouille (FRA) vs Jan Mertl (CZE)

Axel Michon (FRA) vs Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Marc Gicquel (FRA) vs Gilles Muller (LUX)



- Pas avant 19h

Kenny De Schepper (FRA) vs Simon Bolelli (ITA)

Ricardas Berankis (LTU) vs David Guez (FRA)



Retrouvez le programme des matches en double sur www.challengerdecherbourg.fr