14170. A 7 km au nord de Caen, Colomby se cherche un maire

Il ne reste plus que 8 jours au candidat providentiel et à sa liste pour se manifester et déposer en préfecture un dossier d’inscription aux prochaines municipales du 23 mars. “Pour l’heure, personne n’a fait part de son intention de se présenter, sachant que dans les petites communes comme la nôtre, ce n’est pas toujours évident de constituer une liste de 11 personnes”, indique Dominique Parfait, maire adjoint depuis une quinzaine d’années.

Le maire sortant, pourtant assuré d’être réélu préfère se retirer de la vie politique. “Notre équipe a fait plusieurs mandats successifs... il y a l’usure, l’âge, l’envie de faire autre chose et donc c’est pour ça qu’on arrête.” Si aucun maire n’est élu fin mars, le préfet désignera une délégation qui gérera la commune pendant trois mois, le temps d’organiser des élections partielles. Si à l’issue de ce délai il n’y a toujours personne, il pourra proposer le rattachement à une autre commune.