Interpellé après un vol par effraction à Bois-Guillaume

Vendredi 21 février en milieu d'après-midi, un homme a surpris un individu dans la chambre de son fils, en train de fouiller celle-ci. Surpris, le voleur menace la victime avec une masse et brise une vitre avant de s'enfuir.

La victime prévient la police et donne une description précise de l'individu. Celui-ci a été contrôlé quelques rues plus loin et a été immédiatement reconnu par la victime, mais également par sa voisine, qui avait déjà repéré l'individu de 17 ans la veille.