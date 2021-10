14ème étape du Tour de France

A partir de Revel, la course traverse le Lauragais et le Razès avant d'aborder la haute vallée de l'Aude et attaquer le port de Pailhères, par le versant de Mijanès, un canton coupé du département de l'Ariège durant l'hiver.

La route de ce grand col méconnu, escaladé pour la première fois par le Tour en 2003, s'élève sur 15,5 kilomètres (à 7,9 %) jusqu'à 2001 mètres d'altitude. Au sommet (Km 155,5), où le regard porte sur un panorama immense, s'engage une descente sinueuse et rapide jusqu'à Ax-les-Thermes, au pied de la montée finale.

La dernière ascension, longue de 7,8 kilomètres et classée en première catégorie, présente une pente soutenue (8,2 %) jusqu'aux 1500 derniers mètres, en faux-plat.

La station ariégeoise, édifiée sur le plateau de Bonascre à l'altitude de 1372 mètres, a déjà accueilli le Tour à trois reprises. A chaque fois, un grimpeur a rallié l'arrivée en solitaire, le Colombien Félix Cardenas en 2001, l'Espagnol Carlos Sastre en 2003 et l'Autrichien Georg Totschnig en 2005.

Départ de Revel à 12h00 (lancé à 12h05), arrivée à Ax-3 Domaines vers 17h12 (prévision à 36 km/h de moyenne).

