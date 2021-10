Sortir dans la Manche : mardi 25 février

A partir de vendredi et jusqu'au 4 mars, se tient le traditionnel carnaval de Granville. C'est la 140ème édition. Une manifestation qui a encore de beaux jours devant elle. Retrouvez le programme complet sur www.carnaval-de-granville.fr

L'association Temps Libre Créatif organise une bourse d'été (vêtements adultes et enfants, maroquinerie, matériel de puériculture ) à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Harcouët rue waldeck Rousseau ce mardi soir de 17h à 21h et demain mercredi de 9h30 à 15h (sans interruption).

A lessay ce mardi soir, spectacles jeune public : marrons et châtaignes et nid de coucou. Un univers sensible et personnel, très proche du conte, merveilleusement souligné par une musique vivace et originale. Marrons et Châtaignes, c’est une balade au coeur d’un automne poétique un brin déjanté. Toujours du côté du burlesque, voire franchement grotesque, elle n’a peur de rien la chanteuse. Elle oscille entre clown et poète. Placides, les trois musiciens-chanteurs ne semblent pas non plus très effrayés : le contrebassiste bienheureux, la délicate violoniste-tromboniste, l’accordéoniste intrépide, tous jouent, vraiment, musicalement, énergiquement. Sauf quand il arrive ! Qui ? L’ogre bien sûr... C'est à voir à l'espace culturel de Lessay à 20h30.