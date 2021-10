Challenger de tennis : le programme de lundi 24 février

Tous les matches en simple auront lieu à la salle Chantereyne de Cherbourg ce lundi 24 février. Les matches en double se déroulent au complexe Bagatelle de Tourlaville

- Le dernier tour des qualifications, à partir de 10h

Taro Daniel (JAP, 191e) vs Rudy Coco (FRA, 582e)

Henri Laaksonen (SUI, 241e) vs Florent Serra (FRA, 247e)

Jules Marie (FRA, 292e) vs Lamine Ouahab (MAR, 253e)



- Le premier tour du tableau principal

Pas avant 14h30

Ricardas Berankis (LIT, 149e) vs Grégoire Burquier (FRA, 190e)

Simone Bolelli (ITA, 324e) vs Niels Desein (BEL, 201e)



Pas avant 18h

Andrea Arnaboldi (ITA, 180e) vs Albano Olivetti (FRA, 190e)

Jan Mertl (CZE 197e) vs Daniel Evans (GBR, 124e)



- Les matches en doubles, à partir de 14h

Axel Michon (FRA) / Maxime Teixeira (FRA) vs Henri Kontinen (FIN) / Konstantin Kravchuk (RUS)

Kenny De Schepper (FRA) / Andreas Siljestrom (SWE) vs Ken Skupski (GBR) / Neal Skupski (GBR)