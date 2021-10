Les détecteurs de fumée bientôt obligatoires

Pour pallier ce manque de sécurité, l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté une loi en 2010, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

Objectif détecteurs

Le 9 mars 2015, que vous soyez propriétaire ou locataire (sauf locations meublées et saisonnières), vous devrez être équipés de détecteurs et envoyer l’attestation d’acquisition de détecteur homologué à votre compagnie d’assurance.

C’est l’adoption de cette loi qui a poussé Patrick Landais à créer son entreprise Stop Incendie en mars 2012. “En France, le taux de mortalité dû aux incendies est très élevé contrairement aux pays comme la Norvège, les Etats-Unis ou l’Angleterre qui sont équipés en détecteurs de fumée depuis longtemps”, explique-t-il.

En deux ans, l’entrepreneur a déjà installé plus de 1 000 détecteurs (317 en 2012 et 695 en 2013), nombre qui ne cesse d’augmenter avec l’approche de la loi. “Le but du détecteur est de réveiller l’occupant afin d’éviter l’intoxication des fumées”, précise Patrick Landais.

Une fois le détecteur installé, Patrick Landais propose aux occupants du logement de venir une fois par an le contrôler. "Je garantis mes détecteurs une année". Un business qui ne risque pas de s'éteindre de si tôt.

Pratique. stopincendie@yahoo.fr. Tél. 06 52 43 84 20