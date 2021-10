Un nouvel Ehpad inauguré dans l'Orne

Il s'agit d'un EHPAD, situé en plein cœur de Putanges-Pont-Écrépin. La résidence Pierre Noal ouvrira ses portes le 3 mars après 2 ans de travaux. Elle pourra accueillir 80 résidents avec 76 lits permanents, dont 14 pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 24 lits pour des personnes handicapées vieillissantes, et 4 lits temporaires dont 2 pour les PHV.

L’association Pierre Noal souhaitait développer une offre d’hébergement très spécifique et plus particulièrement à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et les personnes handicapées.

Les travaux, d’un montant total de 11,4 M€, ont été conçus pour réduire au maximum le décalage entre la vie au domicile et celle de l’établissement, avec accompagnement personnalisé, espaces collectifs et espaces privatifs pour préserver l’intimité et faciliter la vie en établissement.

Cet établissement de statut associatif est habilité à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale à l’hébergement.