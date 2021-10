29 ans d'History pour Gruss !

Chaque année, les numéros se renouvellent. Aucune impression de "déjà vu" avec Gruss, exception faite du numéro des éléphants, qui s'apparente beaucoup à celui proposé en 2013.

Révolution en rouge et blanc

On découvre avec un immense bonheur les numéros de Liss Mery et Darien, aristes qui avaient déjà foulés la piste du cirque Gruss en 2011. Ce couple, originaire de Cuba, nous présente deux numéros très techniques et bercés de sensualité, dont l'un avec un vélo, inédit et époustouflant de justesse.

Rich Metiku, jeune Ethiopienne, présente quant à elle un numéro de contorsion absolument disloquant ! Seul bémol, le numéro de Laura Gruss, petite fille de feu Arlette, qui offre un numéro de dressage de chevaux un peu longuet et sans grande originalité. On salue malgré tout son jeune âge, 14 ans et déjà sur piste.

Un cirque qui ne ressemble à aucun autre en somme, et qui séduira petits et grands. A découvrir jusqu'au 2 mars à Rouen. Découvrez notre galerie photos.