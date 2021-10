Vos idées de sorties du week-end du 22 et 23 février

MANCHE

Ce week-end, au pôle hippique de Saint-Lô, les meilleures équipes de horseball s'affrontent pour le championnat de France. Les Roses de Coutainville défendront évidemment leurs chances. Rendez-vous samedi et dimanche à partir de 10h. Entrée à 3€ pour les 2 jours de compétition.

Samedi à Equeurdreville, les chansons pour enfants du spectacle "juste un bisou" seront proposées à l'Espace Guéroult tarif : 2€ par enfant, gratuit pour l'accompagnateur. C'est ce samedi à 10h30.

Samedi et dimanche auront lieu les traditionnelles portes-ouvertes au hangar de la Parfonterie, dans la rue du même nom à Granville (9h-18h). L'occasion de découvrir près de la moitié des chars qui composeront les cavalcades de la 140ème édition !

La fête foraine de la chandeleur vous accueille sur la plage verte de Saint-Lô jusqu'à dimanche. Des manèges à sensations fortes comme la pieuvre vous attendent mais aussi des classiques avec le palais du rire.

CALVADOS

Le Boxing Club Saint-Lois organise avec le club de boxe de Fleury sur Orne un gala ce samedi au Zénith de Caen. Pour voir du beau spectacle dans le ring rendez-vous ce samedi à partir 19h45. Comptez 15 euros pour l'entrée.

Ce week-end, l'association Jouons Ensemble organise sa troisième édition du Ludik Week-end à la salle des fêtes de Cabourg. Cet évènement ludique, ouvert à tous gratuitement, met à disposition des visiteurs l'ensemble des jeux de la ludothèque animés par des bénévoles. Des jeux pour enfants aux jeux pour stratèges avertis en passant par des jeux d'ambiances et familiaux. Chacun pourra y trouver le jeu adapté à ses goûts et découvrir la richesse, la diversité et l'originalité de la production ludique internationale. C'est ouvert à tous de 14h à 18h samedi et dimanche.

Il y a du sport à Mondeville ce samedi avec une rencontre de basket féminin. L'USO Mondeville affrontera Montpellier pour la 18ème journée du championnat à 20h à la salle Bérégovoy.

ORNE

Samedi conférence sur le cinéma western à Argentan. Le western est le seul genre dont les origines se confondent presque avec celles du cinéma. C'est à 14h30 à l'auditorium de la bibliothèque François Mitterand.



La foire d'Alençon vous donne rendez-vous tout ce week-end au Parc Anova d'Alençon. Plus de 200 exposants ont répondu présent pour cette nouvelle édition. Ils sont répartis dans plusieurs pôles tels que l'habitat, la gastronomie, les meubles, les véhicules. Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 4€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

L’Amicale du Centre Hospitalier de Mortagne-au-Perche organise son SUPER LOTO dimanche, à 14h, au Carré du Perche. Plus 3 000€ de prix dont 1 bon d’achat de 1000€ ! Chaque gagnant fera gagner un lot à ses voisins.