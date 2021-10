Carnaval de Granville : le programme des festivités

140 ans ! Cette année, le Carnaval de Granville s'apprête à fêter un incroyable anniversaire et à vivre l'une de ses plus belles éditions ! Les Carnavaliers sont déjà à pied d'œuvre pour faire de leurs 44 chars de dignes représentants de cette ancienne tradition populaire. L'an dernier, même la pluie n'avait pas entaché la fête ! Du 28 février au 4 mars 2014, une nouvelle vague humaine s'apprête à déferler sur Granville, faisant de ce port de la Manche la seule place du Grand Ouest recevant, au cœur de l'hiver et pendant cinq jours, une douzaine de fanfares, des milliers de carnavaliers, plusieurs tonnes de confettis et surtout, près de 100 000 visiteurs !

Ecoutez, David Letort, Président du Carnaval.