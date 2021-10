Sortir l'été du vendredi 16 juillet

C'est parti pour le 9ème festival du film muet d'Argences près de Coutances. Le thème de cette année est Douglas Fairbanks, célèbre acteur durant la période du cinéma muet des années 20. On le verra tour à tour dans « le pirate noir » ce soir, « les 3 mousquetaires » samedi et « le voleur de Bagdad » dimanche. Les projections commencent à la nuit tombée avec accompagnement musical en live mais d'autres animations et expositions sont proposées en début de soirée. Sachez également qu'un restaurateur italien sera présent. RDV aux jardins d'Argences à Saussey dès 20h ce soir et jusqu'à dimanche.



C'est l'événement à Lessay avec la 4ème manche du championnat de France de Camion Cross. Pendant 2 jours, samedi et dimanche, les meilleurs pilotes de camion cross s'affronteront dans ces gros véhicules. C'est au circuit de Lessay, et à ne pas manquer non plus au même endroit: le sprint car.

Ce soir, de 17h à 23h, la Ville de Caen vous invite aux Marchés nocturnes sur la promenade du Quai Vendeuvre, le long du port de plaisance.



Après une projection ciné hier, c'est le lancement musical du 18ème festival chauffer dans la noirceur à Montmartin sur mer! Un festival éco citoyen à retrouver sur la plage de Montmartin sur mer. Voici un aperçu de la programmation musicale: aujourd'hui Rokia Traoré et les concrete Knives. Demain Hogh Tone et Azraël et puis dimanche la tête d'affiche Mickey 3D, ainsi que Wine, undobar ou encore born in alaska. La programmation complète est à retrouver sur le http://www.chaufferdanslanoirceur.org/

Le Comité des Fêtes de Bréville sur Mer organise sa 24e brocante vide greniers vente au déballage le dimanche 18 juillet de 6h à 18h. Une manifestation ouverte à tous : professionnels et particuliers. Ca sapassera avenue de la plage – près du golf , avec restauration sur place. Vous pouvez réserver votre emplacement au 02 33 90 01 58.