Paris Combo, Skip the Use et John Butler Trio

JOHN BUTLER TRIO – Flesh & Blood

L’australien est d’abord un superbe guitariste virtuose. Indépendant et engagé John Bultler mélange ses multiples influences musicales comme d’autres les épices. L’éternel routard a transformé ses indignations en poésie pour un sixième album réussi. Le trio avec Nicky Bomba aux percus et Byron Luiters à la basse respire la complicité.

Genre : Folk-Blues-rock

Sortie : 3 février 2014

PARIS COMBO – 5

Enfin ! Nous attendions Belle du Berry et ses comparses depuis... 5 ans. Qu’il est bon ce swing insouciant qui fait passer la malice pour un antidote à la sinistrose ambiante. Le quintet nous embarque dans un charleston chic et kitsh digne de l’élégance et de la folie de Joséphine Baker. Pour une grande virée en décapotable dans la campagne normande !

Genre : Chanson jazzy

Sortie : 24 février 2014

SKIP THE USE – Little Armageddon

Ils sont jeunes, lillois et ont beaucoup de talent. Après un album autoproduit en 2009, « Can Be Late » chez une major en 2012 et plus de… 350 concerts en deux ans, Skip the Use revient avec une nouvelle galette inventive et métisse. Grâce à eux, le rock français a retrouvé des couleurs, de la créativité et un avenir. Vive le bon rock !

Genre : Electro rock

Sortie : 24 février 2014