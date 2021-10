Une toile sous les étoiles

Les festivités n'arrêtent pas cette semaine sur la plage verte de Cherbourg. Après les animations du 14 juillet, les équipes municipales sont à nouveau sur le pied de guerre pour installer un écran géant et une scène de concert sur la plage verte. Dès ce vendredi 16 juillet au soir, Cin'étoiles reprend ses droits et pendant trois soirées, les concerts et les séances gratuites de cinéma en plein air vont s'enchaîner à Cherbourg. Plus d'informations sur le site internet de la mairie de Cherbourg en cliquant sur http://www.ville-cherbourg.fr/

Bonus AUDIO / Un événement incontournable pour Guylaine Godin, adjointe aux fêtes populaires.