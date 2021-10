76540. Les arbres vont bientôt arriver sur les quais bas rive gauche de Rouen

Cela commence à prendre forme, même si le paysage, de terre et de pierre, a des allures de champ de bataille. La future "Prairie Saint-Sever", entre les Pont Corneille et Boieldieu, ainsi que le bord à quai jusqu'au Pont Guillaume Le Conquérant, seront prêts et ouverts au public au printemps, comme convenu. Mais le travail est encore long. Le premier arbre a ainsi été planté ce mercredi 19 février. Sur la prairie Saint-Sever, une vingtaine prendront racine, et 200 sur l'ensemble du projet phare de la mandature Fourneyron-Robert.

Entre les ponts Corneille et Guillaume Le Conquérant, la promenade en bord à quai de 13 mètres de large se dessine et à belle allure. Les gradins, sur 35 mètres de long, en face du Conseil général de Seine-Maritime, ont nécessité l'abaissent jusqu'à 1,40 mètre des quais d'origine. "Nous réutilisons toutes les pierres ou les bittes d'amarages dans le projet", explique Sébastien Delmer, chargé du chantier à la Ville de Rouen.

Livraison prévue entre mai et juin prochains.