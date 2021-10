Hangar 11 : le dénouement approche pour les candidatures

Il y a les candidats qui se sont vite manifestés. Philippe Varin, directeur d’Unibail, ne cache pas sa vieille envie d’avoir “une accroche sur la Seine.” Le bailleur des Docks 76 envisage peut-être d’y installer un restaurant. “Deux opérateurs seraient déjà intéressés pour louer les locaux”, explique le directeur. Il n’y a plus qu’à attendre le feu vert. Il y a aussi France 3. La chaîne souhaiterait déménager sa station de Saint-Sever. Stéphane Gaillard, délégué régional Haute-Normandie de France 3, confirme la candidature du média. “Nous sommes trop à l’étroit, c’est un impératif lié au matériel”, souligne le délégué.

Des candidats retirés

Et puis, il y a les repreneurs annoncés un peu vite. Michel Mallet, longtemps considéré comme candidat, déjà détenteur des Hangars 9 et 10, affirme qu’il n’a pas déposé de dossier. De même, Jean-Louis Louvel, directeur du groupe PGS et gérant de la Yota Factory, passe son tour. “Nous sommes toujours intéressés par un emplacement en bord de Seine, mais ce ne sera pas le Hangar 11”, précise Fabrice Bonnet, son associé au sein de la Yota. Par ailleurs, ce dernier rappelle que le projet qu’ils soutiennent n’est pas une pépinière d’entreprises, contrairement à ce qui a pu être dit. Il devrait comprendre un atelier d’artistes, une agence de communication et une location de bureaux pour des sociétés “n’ayant pas vocation à remplacer le service public”.