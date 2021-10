Mory Ducros : L'incertitude règne toujours à Saint-Etienne-du-Rouvray

La reprise de Mory Ducros par Arcole Industries a été validée par le tribunal de commerce de Pontoise le jeudi 6 février. Le lendemain, les salariés du site recevaient leur dispense de travail. “On ne travaille plus, mais notre salaire nous est quand même versé pour le moment”, explique Nicolas Larose, délégué local de la CGT (Confédération générale du travail).

Le site ne sera pas maintenu par Arcole Industries, malgré une mobilisation générale durant plusieurs semaines. Les lettres de licenciement ne sont pas encore parvenues aux salariés, mais cela ne saurait tarder. “Deux directeurs des ressources humaines sont encore présents sur place, ainsi que deux affréteurs”, rappelle le délégué. Un semblant de service minimum. Quatre reclassements ont été proposés sur le site d’Évreux. Les heureux élus sont un commercial, un reponsable clientèle, et deux affréteurs.

Un flou persistant

Toutefois Thierry Gainville, délégué local de la CFDT (Confédération française démocratique du travail), affirme que les deux affréteurs auraient d’ores et déjà refusé cette offre de mutation. “Les conditions de reclassement sont trop floues et les coûts pour l’affréteur sont trop importants”, signale Thierry Gainville. Au sujet des licenciements, “une enveloppe de 30 millions d’euros a été débloquée mais on n’en sait pas plus”, poursuit le syndicaliste.

Il s’agirait d’une indemnité supra-légale. Le représentant de la CFDT évoque une base de 2 000 €, qui serait recalculée en fonction de l’ancienneté. “Le seuil maximal est fixé à 25 ans pour l’ancienneté, si vous êtes là depuis 35 ans vous serez indemnisé de la même manière”, déplore Thierry Gainville. Enfin deux salariés bénéficient d’un départ anticipé. “Ils sont en congés sans activité, un régime spécial pour les transporteurs partant en retraite”, explique le délégué de la CFDT. Tristes circonstances pour envisager un pot de départ.