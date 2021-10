La "nuit de l'orientation" ce vendredi à Alençon

La Nuit de l'orientation, à La halle aux toiles d'Alençon : c'est ce vendredi soir de 17h à 22h. C'est un DJ qui accueillera jeunes et parents en musique.

Les collégiens, lycéens et leurs parents y découvriront 3 espaces :

-"multimédia" pour aider à trouver un futur métier.

-"Orient'express", pour trouver la bonne orientation.

-et plus de 120 professionnels pour discuter avec eux de leurs métiers, et permettre aux scolaires de se faire une idée de leur futur profession.

Un focus particulier de cette Nuit de l'Orientation s'intéressera à l'alternance et à l'apprentissage. On pourra aussi découvrir des démonstrations de métiers,

Marie Chajai, de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, organisatrice de cette Nuit de l’orientation :