Rouen : reprise sans accroc pour le restaurant Les Nymphéas

Après avoir été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen en janvier 2013, le restaurant Les Nymphéas a fait peau neuve. Alexandre Dessaux, chef cuisinier, Christophe Tronel, maître d’hôtel, et Nicolas Bodnar, chef pâtissier, ont franchi le pas. Ils se sont associés pour reprendre le restaurant gastronomique.

Des week-ends complets

Les partenaires ont ainsi sauvé les emplois de deux apprentis et de trois salariés. Comment vit-on le passage de salarié à patron ? “C’est le même travail. Il y a simplement plus de paperasse, et mon téléphone n’arrête pas de sonner”, plaisante le chef cuisinier.

Ce dernier confirme la bonne entente entre les associés, gage de réussite dans ce type d’entreprise. “Depuis notre réouverture en décembre 2013, je ne compte plus les week-ends complets”, se réjouit Alexandre Dessaux. Et en ce qui concerne la perte de l’étoile du restaurant en 2010, le chef répond sereinement : “on effectue un travail de qualité, avec des produits frais. Si elle doit revenir, elle reviendra”.