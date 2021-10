Championnat de France de Horse-ball à Saint-Lô

Les matchs de horse-ball opposent 2 équipes de 6 cavaliers, dont 4 sur le terrain et 2 remplaçants. Les joueurs doivent ramasser à terre, sans jamais descendre de cheval, un ballon pourvu d'anses en cuir et, par un jeu de passes, d’attaques et de défenses, l’envoyer dans des buts fixés en hauteur aux extrémités du terrain.

Plus de 26 rencontres seront à suivre durant ces 2 jours avec le championnat pro mixte, pro élite mixte et pro élite fémine. Des matchs déterminants pour la suite du championnat se dérouleront dans l'enceinte du pôle hippique. Notamment samedi après-midi avec un match pro élite féminine entre les 1ères Coutainville et les 2èmes Chambéry à 15h55, de la pro élite masculine à 13h avec bellegarde et Coutainville qui se disputent la 3ème place ou encore Coutainville Chambly dimanche à 17h.

L'entrée est à 3€ pour les adultes, gratuit pour les enfants et est valable pour les 2 jours de la compétition.

Retrouvez le programme complet sur www.coupdenvoi.net

Ecoutez Marie Quétier, des Roses de Coutainville, nous parler de cette étape charnière du championnat: