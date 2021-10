Sortir l'été du jeudi 15 juillet

Demain à Agon Coutainville, un marché de l'été en semi nocturne vous est proposé à partir de 17h. Cela se déroule place du 28 juillet. Et à partir de 18h, les exposants et visiteurs seront accompagnés par le jazz manouche de « Cuba Jazz », concert bien sûr gratuit demain à Agon Coutainville.



Ce soir, concert à l'occasion des heures musicales de Lessay. La formation « les éléments » jouera à partir de 21h à l'abbaye de Lessay.



A Angoville sur Ay, marché du terroir ce soir de 17h à 20h.



A Caen ce soir , les Italiens de TONY CLIFTON CIRCUS vous présentent RUBBISH RABBIT, du théâtre de rue. C'est gratuit et c'est au Jardin public Claude Decaen à partir de 21h30.



C'est l'ouverture du 18ème festival Chauffer dans la noirceur avec une Soirée Ciné-Concert gratuite au Cinéma de la Plage d’Hauteville sur Mer. C'est le film Koya-anis-qatsi Mis en musique et en voix par le collectif Le Milieu.

"Le film n’est ni une ½uvre narrative, ni un documentaire. Il propose simplement des images où l’on joue sur les échelles d’espace et de temps pour montrer au spectateur le monde où il vit sous un angle différent, et l’inviter lui-même à conclure dans le sens qu’il jugera bon." C'est à 21h.



Enfin demain et samedi, c'est la braderie de l'été à Bayeux! L'occasion de faire de bonnes affaires dans la Grand Rue et de profiter de terrasses musicales. Demain entre 9h et 21h et samedi de 9h à 19h.