Le BBC et le Cargö s'associent pour un même concert

Assez rare pour le souligner, le Big Band Café la salle hérouvillaise et le Cargö s'associent le temps d'une soirée pour un concert deux en un. Clear Soul Forces initialement prévu au BBC le mercredi 19 février sera finalement sur la scène du Cargö avec William Bootsy Collins. L'objectif étant de "préserver la fête" et de mélanger un coktail savoureux des genres entre funk, hip-hop et Rap.

Les places déjà achetées pour le concert du BBC restent bien évidemment valables pour le Cargö, mercredi 19 février à 20h30. Tarif sur place : 29€.