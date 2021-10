14118. Municipales à Caen : les propositions des candidats pour le commerce

Pas moins de 15 000 salariés travaillent quotidiennement dans le centre-ville, sans oublier qu’il demeure pour la ville, un enjeu majeur en termes d’images, aussi bien sur le plan régional que national. Les sept candidats ont bien senti que l’accès à ce secteur doit être amélioré. Beaucoup ont également en commun le souhait d’y voir se développer un marché couvert de nature a générer plus de dynamisme. Bien évidemment, ils cultivent également leurs différences.

Etienne Adam - Alternative de gauche

“Le problème qui touche le commerce en centre-ville tient avant tout à sa mauvaise organisation. Il faut défendre le commerce comme un service de proximité. Nous devons donc tirer les conclusions négatives du développement des hypers et autres centres commerciaux en périphérie. Des conclusions qui sont à la fois sociales et qui ont découlé sur des pertes d’emploi dues à l’ouverture de ces centres, et qui sont environnementales aussi, avec des parkings énormes et des consommations de carburant évitables.

Il ne faut pas traiter le centre-ville à part. Il doit être accessible à tous en veillant au développement des transports en commun, dont bénéficieront aussi, les commerces dans les quartiers. Il nous faudra consulter les habitants pour connaître leurs besoins sur ce sujet, et non pas suivre les logiques des grands groupes financiers et de la distribution. En centre-ville, il faut développer plus d’animations culturelles, en installant pourquoi pas, une fabrique culturelle dans l’ancien cinéma Pathé.”





Joël Bruneau - Union pour un mouvement populaire

“Le commerce de centre-ville, c’est sa vitrine et le reflet d’un dynamisme économique local. Nous souhaitons envisager un stationnement moins dissuasif, et encourager l’usage des transports en commun en mettant notamment en place des plages de gratuité aux jours de grande fréquentation, comme les mercredis ou les samedis. Il faut favoriser l’émergence de locomotive commerciale en centre-ville. Nous avons par exemple besoin d’une halle alimentaire pour valoriser les produits normands : pourquoi pas à la place de l’ancienne mairie de Caen, à l’extrémité ouest de la place de la République ? Il nous faut aussi retrouver une vocation au palais de justice de la place Fontette : nous croyons à une mixité des utilisations, qui permettraient d’obtenir des financements privés aux travers de patenariats. La façade serait préservée, et le bâtiment pourrait inclure des logements, une galerie commerciale, de l’hôtellerie haut de gamme, et une salle de congrès à la mesure de notre capitale régionale, capable d’accueillir 500 à 600 personnes.”

Pierre Casevitz - Lutte ouvrière

“Les petits commerçants sont liés aux salariés, car ces salariés sont leurs clients ! L’urgence ce serait donc d’augmenter tous les salaires et les pensions, et que les revenus des salariés et des retraités soient indexés sur les hausses des prix.

L’urgence, c’est aussi de supprimer le chômage, en répartissant le travail entre tous les bras disponibles, quitte à baisser le temps de travail, mais sans diminution de salaire.

Aux petits commerçants, nous disons qu’ils ont intérêts à considérer les salariés comme des partenaires et des alliés. En effet, ils ont des adversaires communs : les banques et les grandes enseignes, qui ne leur feront pas plus de cadeaux qu’aux travailleurs.

Les centres commerciaux se sont multipliés dans l’agglomération : Ikea, Rives de l’Orne, Mondevillage. C’est bien qu’il y a eu des investisseurs capitalistes, et de l’argent public pour les financer. De l’argent il y en a donc. Il doit servir aux emplois, aux salaires et à tous ceux qui ne vivent que de leur travail, sans faire de profits sur le travail d’autrui.

Philippe Chapron - Front National

“Afin de répondre efficacement au problème du manque de dynamisme dans le centre-ville de Caen, nous avons commencé par aller à la rencontre des commerçants pour connaître leur avis. Il ressort de leurs préoccupations, qu’il y a essentiellement à Caen un problème de parking. Le centre-ville est en partie déserté parce que les gens tournent pour trouver des places. C’est un véritable problème car beaucoup limitent leurs venues dans le centre à cause de ça. Il faut donc y remédier.

Au lieu de réaliser des grands complexes relativement inexploités comme les Rives de l’Orne, il vaut mieux offrir une offre de stationnement satisfaisante.

Aussi nous souhaitons créer un marché couvert à Caen. Dans d’autres villes, des expériences en la matière ont montré que ce type de lieu est propice à générer de l’activité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres commerces autour. Pour réaliser ce projet, nous pensons à l’ancien Pathé de l’îlot Bellivet. Le port a besoin également de plus de commerces tournés vers le nautisme.”

Philippe Duron - Union PS / PCF / PRG / MRC

“Ce qui fait l’attractivité d’un centre-ville, c’est qu’on puisse y flâner. La piétonisation est une réponse à cela. Nous l’avons engagée, avec succès, rue Saint-Pierre, rue Ecuyère, rue de Strabourg et sur la place Saint-Sauveur. Nous souhaitons poursuivre, en refaisant complément ce que l’on appelle l’îlot Bellivet, c’est-à-dire ce triangle compris entre la rue Saint-Jean, la rue de Bernière et le boulevard Leclerc. Nous disposons déjà d’études à ce sujet. Les travaux seront entrepris entre 2016 et 2018, en même temps que ceux du tramway, pour ne pas faire, défaire et refaire. Ce serait une gêne importante pour les riverains, les commerçants et les clients et surtout un coût excessif pour la collectivité. C’est un projet qui est en phase avec l’attente très forte des commerçants de ce secteur. Je pense notamment à Monoprix, au Printemps et à tous les commerces de proximité.

Enfin, l’accessibilité au centre-ville est aussi importante. Et le stationnement contribue à l’attractivité. Nous poursuivrons nos efforts en ce sens”.

Rudy L'Orphelin - Europe Ecologie les Verts

“Notre centre-ville résiste à la crise mais doit faire face à la muraille de supermarchés qui continue de s’ériger autour de Caen et fragilise les commerces caennais. Nous devons stopper cette logique et rendre le centre-ville vivant et accueillant.

Il y a par exemple de superbes places délaissées : permettons à ces lieux de vie d’être réinvestis par les habitants et les clients en lien avec l’extension du plateau piétonnier. L’accessibilité sera garantie par un renforcement du stationnement rotatif plus favorable aux commerces. La mise en place d’un réseau de parkings relais permettra de privilégier un accès en transports en commun et de développer la marche à pied et le vélo.

Pour un centre-ville dynamique, il faut enfin générer plus de diversité. Pas seulement des banques et des agences immobilières, mais aussi des commerces et des services - favoriser, par exemple, l’implantation d’une quincaillerie. Enfin, un marché couvert donnera à tous la possibilité d’accéder à des produits frais et locaux.”

Sonia de la Provôté - Union UDI-Modem

“Je propose un véritable plan Marshall pour le centre-ville parce-que c’est une urgence. Nous voulons redonner une unité esthétique et urbaine à ce secteur et faciliter son accès. Nous proposons donc une heure trente de stationnement gratuit le samedi. Nous avons aussi à donner un destin aux places de Caen. Elles sont emblématiques du coeur de notre ville et doivent devenir des noeuds d’activités et d’animations.

Saint-Sauveur est un désert actuellement. Nous voulons créer à cet endroit une vraie locomotive commerciale, avec un marché couvert au niveau du tribunal. La place de la République doit devenir une place de loisirs et de rencontres. La place du théâtre doit elle affirmer sa vocation culturelle. Enfin, je souhaite réfléchir à faire fonctionner régulièrement les places Bouchard et Letellier, dans les Quatrans. Je voudrais aussi qu’on donne à la place de la Résistance une vraie vocation citoyenne. Enfin, il faudra redonner un souffle à l’îlot Bellivet. Le départ du cinéma a créé à cet endroit un immense vide”.