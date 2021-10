Ces places concernent majoritairement les disciplines olympiques : dressage, saut d’obstacles et concours complet d’équitation. Depuis l'ouverture de la billeterie, notamment aux licenciés de la Fédération française d'équitation, plus de 210 000 places ont été vendues, avec une mobilisation exceptionnelle des étrangers dont les ventes représentent plus de 50% des places.

Pour rappel, les Jeux équestres mondiaux en Normandie ont lieu du 23 août au 7 septembre.