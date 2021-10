Caen, moteur de la filière équine

Du 18 au 23 février, une lourde responsabilité pèsera sur les épaules d’Anne Jumaucourt, salariée du Conseil des chevaux, association basée à Caen et dont le but est de fédérer et représenter la filière équine bas-normande. En voyage professionnel à Hong-Kong, elle aura pour mission de vendre la destination Normandie à des professionnels du tourisme, sous le prisme du cheval.

Des outils à développer

Si la Fédération internationale d’équitation a choisi Caen pour implanter l’organisation et la tenue des Jeux équestres mondiaux l’été prochain, ce n’est certainement pas par hasard. “La filière équine est bien répartie sur l’ensemble du territoire bas-normand avec ses 12 000 emplois directs dont 4 000 dans le Calvados, estime Nicolas Bourgault, directeur du Conseil des chevaux de Basse-Normandie. Caen a une place majeure à jouer pour développer les outils de la filière.” Cette mission se trouve propulsée sur le devant de la scène par les Jeux équestres mondiaux. “Il est évident que la compétition est un formidable accélérateur pour notre filière et un incroyable facilitateur de projets.”

En 2012, la Maison du cheval a été inaugurée pour abriter les acteurs de la filière. Au 2e étage de ce bâtiment situé face au Mémorial, les salariés du pôle de compétitivité Hippolia s’activent. La mission d’Hippolia est de soutenir la recherche et l’innovation dans le monde équin : nouveaux vans et autres modes de transport, matériels novateurs, nouveautés technologiques, médicaments...

Leader européen

Après des débuts timides en 2005, ils croulent désormais sous l’activité et les sollicitations. “22 entreprises françaises ont rejoint notre réseau en 2013, portant désormais à 118 le nombre de membres que nous fédérons”, se réjouit Laurence Meunier, présidente. Parmi les membres installés dans l’agglomération caennaise, l’entreprise EquiDéclic, basée à Verson, se consacre en partie au milieu du cheval, en proposant des outils informatiques de communication et de gestion adaptés aux professionnels de la filière : sites Internet et logiciels de gestion d’élevage et commerciale. Dans le centre-ville de Caen, la société Biopic développe de son côté une gamme de biopuces communicantes et adaptées à la problématique de l’éleveur ou du particulier. Implantées in vivo dans l’animal, elles permettent de suivre notamment son évolution morphologique.

En matière d’innovation, le laboratoire Franck Duncombe, membre de la Fondation Hippolia et installé à Saint-Contest, a pris depuis longtemps une longueur d’avance. Une fusion début janvier avec les laboratoires départementaux de la Manche et de l’Orne, sous le nom de Labéo, a permis à ce nouveau groupement de devenir le leader européen en biologie équine. “Cette fusion au sein d’un groupe d’intérêt public nous permet d’améliorer les services rendus à la filière”, se réjouit Eric Richard, vétérinaire chercheur en biologie clinique.

Sur le site de Saint-Contest, ils sont une cinquantaine de chercheurs, vétérinaires, étudiants de troisième cycle et autres techniciens à s’intéresser uniquement à la santé du cheval, avec pas moins de 300 000 analyses biologiques réalisées par an. L’été prochain, toujours à Saint-Contest, la première pierre de nouveaux bâtiments dédiés à la recherche équine devrait être posée. Il s’agit d’une plateforme Hippolia, qui ouvrirait mi-2015. “15 jours de compétition, 15 ans d’héritage”, assure l’un des slogans des Jeux équestres mondiaux. C’est parti !



Repères

> Hippolia. Reconnu pôle de compétitivité par l’Etat en 2005, Hippolia est le seul réseau national des acteurs de l’innovation de la filière équine.

> Recherche. Hippolia, c’est aussi une fondation, née en 2011, afin de renforcer et promouvoir les programmes de recherche liés à la santé des chevaux.

> Normandy. Horse Il s’agit du nom de marque déposé par le Conseil des chevaux, pour vendre le savoir-faire bas-normand à l’international en matière de cheval.

> Passion. Plus de 12 500 emplois dépendent directement de la filière équine, pour près de 5 500 entreprises en région. Il existe par ailleurs 19 centres de formation.