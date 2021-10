Vos idées de sorties du week-end du 15 et 16 février

MANCHE



Le centre aquatique d’Equeurdreville-Hainneville fête la Saint-Valentin. Jusqu'à dimanche, le Centre aquatique d’Equeurdreville-Hainneville propose la formule Saint-Valentin pour l’Espace détente : Entrée à 8,40€ par couple au lieu de 16,20€ !C’est simple : il suffit de vous présenter à l’accueil en couple afin de profiter de cette offre dans la limite des places disponibles. A noter que l’entrée à l’espace détente (spa, hammam, sauna) permet aussi d’accéder au hall bassins.



Le salon des étalons de sport se déroule tout ce week-end à Saint Lô. Un show unique en Europe. Vous verrez la crème de la crème au haras de Saint Lô. Ca commence ce samedi à 14h.



A Saint Lô, la fête foraine de la chandeleur se poursuit. Des manèges à sensations vous attendent pour vous secouer dans tous les sens et vous faire crier. C'est sur la plage verte.



Tout ce week-end se tient le Salon Habitat et Déco au Parc des expositions de Saint-Lô. Depuis la recherche d'un terrain et d'un constructeur pour ceux qui ont un projet de construction jusqu'à l'amélioration de l'habitat le Salon Habitat et Déco de Saint-Lô, réunissant plus d'une centaine d'entreprises, offre à chacun un large choix de solutions. Ouvert de 10h à 19h, l'entrée est de 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.



CALVADOS



Le festival Graines de Mots se cloture ce week-end à Bayeux, il reste de nombreux rendez-vous à découvrir ce samedi et ce dimanche. La programmation complète à retrouver sur le site internet grainedemots.fr.



Ce week-end, place au 3ème meeting des maitres de Caen. L'EN Caen vous invite à cette compétition qui réunit les plus grands nageurs de la région né en 1989 et avant. Il y aura des récompenses pour les meilleurs. 1rr départ samedi à 13h jusqu'à dimanche soir à la piscine Montmorency à Hérouville-Saint-Clair.



Le cirque Francky Zavatta arrive à Caen ! Samedi et dimanche il sera installé au parc des expositions pour 5 représentations. Un spectacle plein de numéros à couper le souffle, pensé comme un hommage à Achille Zavatta !

ORNE



L'asso La Classe à Saint Hilaire sur Risle vous propose exceptionnellement un diner concert samedi soir à la salle des fêtes de St Hilaire sur Risle. Pour la musique : PHILIPPE MENARD et ONE MAN BAND. Philippe Ménard est un véritable combo à lui tout seul. Guitare, chant, batterie aux pieds et harmonica en bandoulière : formule originale et une maîtrise à couper le souffle ! C'est ce samedi à 19h.



L’association Ensemble Dynamisons Alençon organise, en partenariat avec des étudiants de l’IUT et avec le soutien de l’Office de Commerce et de l’Artisanat d’Alençon, la 2ème édition du contest BMX Flatland d’Alençon ! Pour cette nouvelle édition, l’évènement prend de l’ampleur avec la venue de 20 internationaux venant des Etats-Unis, de Corée, d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-bas, de Belgique et du Luxembourg. Pour découvrir cette discipline spectaculaire, rendez vous à la Halle au Blé d'Alençon ce samedi.



Le festival Tout Feu Tout Flamme propose chaque année, dans tout le Perche, en février et mars, des animations touristiques et culturelles sur le thème du feu et de la flamme, sous le signe de la rencontre et de la convivialité. Rendez-vous tout ce week-end pour profiter de nombreuses animations. Plus d'infos sur toutfeutoutflamme.info



L'association Zik'Orne organise ce samedi un concert de soutien pour récupérer des fonds afin de continuer l'aventure Zik'Orne et organiser une 6ème édition du festival. Au programme : Cheuv, Mado et les frères pinard, Eryth et Namaste les cavaliers du vent. L'entrée est à 5€, rendez-vous à 21h20 à la salle multiculturelle de Passais la conception.