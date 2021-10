DDay, la cloche de la liberté fondue ce matin à Villedieu

C'est le début d'un aboutissement pour l'association cloche de la paix et de la liberté pour la cathédrale de Bayeux (ACCBA).

Emotion pendant la fonte

Ce vendredi 14 février, la nouvelle cloche, qui rejoindra l'une des tour de la cathédrale de Bayeux au mois de juin prochain, a été fondue à la fonderie Cornille-Havard de Villedieu-les-Poêles.

L'équipe de Paul Bergamo a procédé à cette opération délicate en présence de nombreuses personnalités dans un silence rempli d'émotion.

La cloche sera démoulée le 28 février, puis transportée dans la cathédrale de Bayeux le 23 avril et installée dans une des tour entre le 10 et 13 juin 2014.

Appel aux dons

Entièrement financée par des dons via, entre autres, le site participatif My Major Company, l'association cloche de la paix et de la liberté pour la cathédrale de Bayeux doit rassembler 87000 euros. Aujourd'hui, la moitié de cette somme est réunie.