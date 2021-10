Ils tabassent la mauvaise personne à Argences

Les prévenus avaient passé une soirée arrosée chez l'un d'entre eux. Un ami leur téléphone assurant que Mehdi Desloges a vandalisé la voiture d'une amie, et qu'il faut sévir. Les sept amis ne connaissent Mehdi Desloges que de réputation. Leur seule piste : 'il est dangereux et mat de peau”. C'est alors qu'ils croisent sur le trottoir deux hommes dont un nouvel habitant d'Argences qui se promènent. Cet inconnu blond aux yeux bleus est pris à parti. Après tout, un inconnu à Argences ne peut être que Mehdi Desloges, pensent-ils. La victime est alors frappée par le groupe, qui, s'apercevant un peu tard de ' l'erreur ”, l'embarque dans leur véhicule. L'homme blessé leur échappe en sautant du camion.

Yohann Capelli et Jordan Chabazian sont maintenus en détention pour un an ferme. Stanislas Bourges et Vincent Lechevrel sont condamnés à un an ferme également. Vincent Lelièvre et Morgan Ledanois écopent de six mois fermes. Le dernier, inséré, trop ivre pour se rappeler des faits, hérite de huit mois de sursis.



